De la construcción al imperio antipiojos y la andaluza que abre en Bali: el éxito de los locales de quitar liendres

Los expertos aseguran que el uso indiscriminado de las lociones con permetrina han hecho que se hayan incrementado las resistencias a los tratamientos habituales. Juan Carlos Márquez trabajaba en construcción hasta que llegó la crisis de 2008 y tuvo que reinventarse. Unos dos años más tarde, en 2010, decidió aventurarse en un nuevo negocio: Sin más piojitos, un centro de eliminación de estos insectos y sus huevos, las liendres. Actualmente, cuenta con locales en diez comunidades autónomas y seis países.