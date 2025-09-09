edición general
De la construcción al imperio antipiojos y la andaluza que abre en Bali: el éxito de los locales de quitar liendres

Los expertos aseguran que el uso indiscriminado de las lociones con permetrina han hecho que se hayan incrementado las resistencias a los tratamientos habituales. Juan Carlos Márquez trabajaba en construcción hasta que llegó la crisis de 2008 y tuvo que reinventarse. Unos dos años más tarde, en 2010, decidió aventurarse en un nuevo negocio: Sin más piojitos, un centro de eliminación de estos insectos y sus huevos, las liendres. Actualmente, cuenta con locales en diez comunidades autónomas y seis países.

Antipalancas21 #1
Según apunta su fundador, el tratamiento que ofrecen es "completamente natural", sin productos químicos, tan solo con aspiradores con aplicadores y lendreras especiales: "Se llevan todos los piojos, grandes y pequeños". La última parte del proceso incluye una exploración pelo a pelo con lupa y pinzas y una revisión a la semana para comprobar que no queda ni un bicho. "Es 100% efectivo", añade.
