El Constitucional tumba el veto del Gobierno de Ayuso a las preguntas de la oposición sobre las amenazas de Miguel Ángel Rodríguez a una periodista

“Os vamos a triturar. Vais a tener que cerrar. Idiotas. Que os den”, escribió Miguel Ángel Rodríguez a una periodista por revelar el fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. La portavoz socialista en la Asamblea madrileña quiso preguntar por ello en una sesión de control, pero la Mesa inadmitió sus cinco preguntas con el argumento de que no se referían a la acción de gobierno. La sala segunda del Tribunal Constitucional, por unanimidad, ha amparado hoy a la diputada.
Por ese motivo, anula las dos decisiones de la Mesa que inadmitían las preguntas y ordena “retrotraer las actuaciones” y que dicho órgano adopte una nueva resolución “respetuosa con los derechos fundamentales reconocidos”.