El Constitucional de Camerún permite a Paul Biya, de 92 años, aspirar a su octavo mandato

El Consejo Constitucional de Camerún dictaminó este viernes que el presidente del país, Paul Biya, de 92 años, seguirá siendo elegible para las elecciones del 12 de octubre, tras rechazar por “infundada” la solicitud de “declaración de inelegibilidad” presentada por un candidato opositor. El Consejo Constitucional, encargado de revisar la constitucionalidad de las leyes y supervisar las elecciones, resolvió en una breve audiencia que Biya podrá aspirar a un octavo mandato al considerar que los argumentos interpuestos eran “infundados”.