El Constitucional admite a trámite el conflicto del Senado contra Sánchez por no aprobar presupuestos

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite este martes el conflicto institucional planteado por el Senado —controlado por la mayoría absoluta del PP— contra Pedro Sánchez por gobernar sin presupuestos. Así lo ha confirmado el tribunal de garantías en un comunicado, en el que se refiere a “el incumplimiento del deber constitucional de presentar el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para los años 2024, 2025 y 2026, así como en relación con el uso que se ha hecho de las prórrogas presupuestarias durante estos tres años.
2012: El primer Gobierno de Mariano Rajoy retrasó la presentación de los presupuestos hasta finales de marzo debido a las elecciones andaluzas y asturianas.
2017 y 2018: Tampoco se cumplieron los plazos durante el segundo mandato de Rajoy por la inestabilidad política y la falta de mayoría suficiente.
Si en la primera ocasión que… » ver todo el comentario
Ahora Conde Punpido será el nuevo facha a batir
No hay régimen sancionador y no pueden ordenar sacar presupuestos del 2021 en 2026. Que además, no saldrían.
Es como cuando Montoro hizo la amnistía fiscal. Sí, fue declarada inconstitucional años después, pero ni hubo castigo para los responsables, ni se deshizo ningún efecto de esa amnistía.
En el ejemplo que he puesto de la amnistía fiscal, aún se puede justificar en que con la sentencia en la mano, si intentan hacer otra, se pueden pedir medidas cautelarísimas y que la ley no entre en vigor.
Pero aquí, y a falta de régimen sancionador, solo sirve para que se sientan bien los que dicen que hay obligación constitucional (que la hay). Pero tiene 0 de repercusión real. Y… » ver todo el comentario