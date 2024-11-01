edición general
El Constitucional admite a trámite el conflicto del Senado contra Sánchez por no aprobar presupuestos

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite este martes el conflicto institucional planteado por el Senado —controlado por la mayoría absoluta del PP— contra Pedro Sánchez por gobernar sin presupuestos. Así lo ha confirmado el tribunal de garantías en un comunicado, en el que se refiere a “el incumplimiento del deber constitucional de presentar el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para los años 2024, 2025 y 2026, así como en relación con el uso que se ha hecho de las prórrogas presupuestarias durante estos tres años.

#3 Pitchford
1982: Debido a la disolución de las Cámaras y la celebración de elecciones generales en octubre, el Gobierno de la UCD no pudo presentar el proyecto a tiempo.
2012: El primer Gobierno de Mariano Rajoy retrasó la presentación de los presupuestos hasta finales de marzo debido a las elecciones andaluzas y asturianas.
2017 y 2018: Tampoco se cumplieron los plazos durante el segundo mandato de Rajoy por la inestabilidad política y la falta de mayoría suficiente.

Si en la primera ocasión que…   » ver todo el comentario
2 K 43
#6 Tensk
#3 Esto diría yo que lo del primer gobierno de M.Rajoy fue más bien porque las elecciones fueron el 20 de noviembre y por tanto era imposible sacarlos a tiempo.
#6 Tensk
Barney_77 #1 Barney_77
El tribunal constitucional debe ser un tribunal facha
2 K 27
#7 El_dinero_no_es_de_nadie
#1 Totalmente facha ya que la admisión ha trámite ha sido aprobada por unanimidad.

Ahora Conde Punpido será el nuevo facha a batir
1 K 7
mente_en_desarrollo #2 mente_en_desarrollo
Sin entrar en razones ¿Para qué?

No hay régimen sancionador y no pueden ordenar sacar presupuestos del 2021 en 2026. Que además, no saldrían.

Es como cuando Montoro hizo la amnistía fiscal. Sí, fue declarada inconstitucional años después, pero ni hubo castigo para los responsables, ni se deshizo ningún efecto de esa amnistía.
1 K 25
correcorrecorre #4 correcorrecorre
#2 Para que quede clarinete que se está pasando las leyes por el arco del triunfo. Ya no es que los presente y no salgan, es que ni siquiera los presenta, que no sé, me suena que es su trabajo.
4 K 35
mente_en_desarrollo #5 mente_en_desarrollo *
#4 Bien. Y el año siguiente, presentará un 6 y un 4, se votarán negativo y trámite cumplido. Nueva prórroga.

En el ejemplo que he puesto de la amnistía fiscal, aún se puede justificar en que con la sentencia en la mano, si intentan hacer otra, se pueden pedir medidas cautelarísimas y que la ley no entre en vigor.

Pero aquí, y a falta de régimen sancionador, solo sirve para que se sientan bien los que dicen que hay obligación constitucional (que la hay). Pero tiene 0 de repercusión real. Y…   » ver todo el comentario
0 K 12

