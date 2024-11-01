edición general
Conspiranoico denuncia que por las noches el Gobierno añade burbujas a su vaso de agua

Conspiranoico denuncia que por las noches el Gobierno añade burbujas a su vaso de agua

"Aparecen por la mañana porque las introducen...

mente_en_desarrollo #3 mente_en_desarrollo
No #0 (aunque en realidad es contestación a 2). A ti te lo hacen a plena luz del día.

Pero como los ignoras, como a to dios, no puedes ver lo que hacen.

Soy coordinador de técnicos burbujeros.
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
"... mientras duermo"
YSiguesLeyendo #2 YSiguesLeyendo
es cierto, a mí también me lo hace, y siempre mientras duermo
