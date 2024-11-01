Consigue convertir la PS5 en una Steam Machine con Linux y ejecutar GTA 5 a 60 fps con Ray Tracing

Un usuario convierte una PS5 Slim en una Steam Machine con Linux y logra ejecutar GTA 5 a 60 fps con Ray Tracing, algo considerado casi imposible.

Sony no tiene previsto lanzar la PlayStation 6 hasta al menos 2027, teniendo en cuenta que mantengan el ciclo de vida de entre 7 y 8 años. Este lanzamiento podría retrasarse con la crisis de hardware, así que muchos buscan alternativas algo surrealistas.