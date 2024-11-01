edición general
Consigue convertir la PS5 en una Steam Machine con Linux y ejecutar GTA 5 a 60 fps con Ray Tracing

Un usuario convierte una PS5 Slim en una Steam Machine con Linux y logra ejecutar GTA 5 a 60 fps con Ray Tracing, algo considerado casi imposible.
Sony no tiene previsto lanzar la PlayStation 6 hasta al menos 2027, teniendo en cuenta que mantengan el ciclo de vida de entre 7 y 8 años. Este lanzamiento podría retrasarse con la crisis de hardware, así que muchos buscan alternativas algo surrealistas.

Don_Pixote #1 Don_Pixote
lanza la PS6 en el 2027 para que? :-D

Joder tengo la 5 desde 2022 y me parece que la compre ayer de lo poco que han sacado..
#2 pandasucks
#1 ¿Para poder vender GTA VI?
Don_Pixote #4 Don_Pixote
#2 si quieren vender algo lo optimizaran para ps5
Como paso con el GTA IV , PS3 y PS4.. y al final donde mejor la PS4 pro/PS5
3 generaciones
Robus #3 Robus
Si es como yo se habrá divertido más con la conversión que jugando al juego en sí. xD
