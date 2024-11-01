¡Consiga ya su nobel de la paz ya! Cualquiera puede ganarlo!!  

La gente piensa que no puede tener su Premio Nobel de la Paz. Lo ven como algo lejano, un sueño inalcanzable solo para unos pocos políticos ejemplares. Yo también lo creía así. Pero no importa lo que hayas hecho en la vida por la paz, al contrario, puedes no haber hecho nada o incluso peor no haber hecho nada bueno y ganarlo igual. Mírenme a mí. Si yo pude obtener uno, cualquiera puede. Llame ya al 0800 GALARDÓN y obtenga ahora su Premio Nobel de la Paz.