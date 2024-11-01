edición general
¡Consiga ya su nobel de la paz ya! Cualquiera puede ganarlo!!

La gente piensa que no puede tener su Premio Nobel de la Paz. Lo ven como algo lejano, un sueño inalcanzable solo para unos pocos políticos ejemplares. Yo también lo creía así. Pero no importa lo que hayas hecho en la vida por la paz, al contrario, puedes no haber hecho nada o incluso peor no haber hecho nada bueno y ganarlo igual. Mírenme a mí. Si yo pude obtener uno, cualquiera puede. Llame ya al 0800 GALARDÓN y obtenga ahora su Premio Nobel de la Paz.

Supercinexin #3 Supercinexin
JAJAJAJAJA buenísimo xD

Es gratificante ver que nadie normal se traga esta pantomima.
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
#3 y si no lo ganas, la FIFA te regala uno hecho a medida xD
EldelaPepi #1 EldelaPepi
¡Yo quiero el mío!
¡¿Quién no querría llenar el depósito de su coche a punta de escopeta sin consecuencias?!
ElenaCoures1 #2 ElenaCoures1
Cualquiera no
Primero debe haber un dictador de mierda controlando un país, haciendo unas elecciones y perdiéndolas, y luego que haga un pucherazo cutre
