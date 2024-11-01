¡Consiga ya su nobel de la paz ya! Cualquiera puede ganarlo!!  

La gente piensa que no puede tener su Premio Nobel de la Paz. Lo ven como algo lejano, un sueño inalcanzable solo para unos pocos políticos ejemplares. Yo también lo creía así. Pero no importa lo que hayas hecho en la vida por la paz, al contrario, puedes no haber hecho nada o incluso peor no haber hecho nada bueno y ganarlo igual. Mírenme a mí. Si yo pude obtener uno, cualquiera puede. Llame ya al 0800 GALARDÓN y obtenga ahora su Premio Nobel de la Paz.
| etiquetas: ahí les va , nobel de la paz , maria corina machado
Es gratificante ver que nadie normal se traga esta pantomima.
¡¿Quién no querría llenar el depósito de su coche a punta de escopeta sin consecuencias?!
Primero debe haber un dictador de mierda controlando un país, haciendo unas elecciones y perdiéndolas, y luego que haga un pucherazo cutre