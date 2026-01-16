El consenso económico: de Washington a Londres [en]

El Consenso de Washington fue un conjunto de diez prescripciones de política económica articuladas en las décadas de 1980 y 1990 para constituir el paquete de reformas "estándar" promovido para los países en desarrollo asolados por la crisis por las instituciones multilaterales de Washington DC, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. El término Consenso de Washington fue utilizado por primera vez en 1989 por el economista británico John Williamson y fue la base de las políticas globales diseñadas para promover "mercados libres".