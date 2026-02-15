edición general
La Consellería Valenciana de Educación deja sin ayudas a miles de estudiantes de Bachillerato afectados por la DANA

La conselleria anunció en octubre unas ayudas para alumnado de la zona cero de la dana, pero un error en la convocatoria que sigue sin subsanarse dejó fuera a segundo de Bachillerato.

NPCMeneaMePersigue
Pero para hacer turismo hay ayudas de 11 millones de euros. De Europa se enviaron 1700 millones. Mientras tanto los profesores en la Comunidad Valenciana sin cobrar, los alumnos sin ayudas. Es de locos
3
sotillo
#1 Es de Mazon, es del pp
1
Andreham
"Un error".
0

