El Consell incluye en su macrodecreto de Simplificación una deducción de impuestos para las grandes fortunas

El Ejecutivo autonómico permitirá reducir el pago de Patrimonio por dar préstamos o comprar acciones de 'Empresas Emergentes' en busca de 'dinamizar el tejido innovador'

comunidad valenciana , impuestos , grandes fortunas , pp , vox
3 comentarios
Cehona #2 Cehona
El partido de los trabajadores votado por trabajadores.
No es clasismo, jamás saldrán del suelo.
yopasabaporaqui #1 yopasabaporaqui
Y esas empresas no podrán estar relacionadas de ninguna forma con los beneficiarios de la deducción...... no?
Febrero2034 #3 Febrero2034
Dar beneficios fiscales para empezar, pero machacar cuando empiezas a crecer no es una buena estrategia. Es tirar el dinero con una mentalidad cortoplacista
