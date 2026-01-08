·
El Consell incluye en su macrodecreto de Simplificación una deducción de impuestos para las grandes fortunas
El Ejecutivo autonómico permitirá reducir el pago de Patrimonio por dar préstamos o comprar acciones de 'Empresas Emergentes' en busca de 'dinamizar el tejido innovador'
|
etiquetas
:
comunidad valenciana
,
impuestos
,
grandes fortunas
,
pp
,
vox
#2
Cehona
El partido de los trabajadores votado por trabajadores.
No es clasismo, jamás saldrán del suelo.
1
K
31
#1
yopasabaporaqui
Y esas empresas no podrán estar relacionadas de ninguna forma con los beneficiarios de la deducción...... no?
0
K
11
#3
Febrero2034
Dar beneficios fiscales para empezar, pero machacar cuando empiezas a crecer no es una buena estrategia. Es tirar el dinero con una mentalidad cortoplacista
0
K
7
