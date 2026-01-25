Los consejos de Manuel Vicent a Juan José Millás para ser un viejo soleado  

Millás quiere ser un buen viejo, como Vicent. Vicent no piensa mucho en ello pero tiene unas cuantas cosas claras.Dice Vicent que se envejece por rellanos y no por peldaños. Un día estás bien y al siguiente das un bajón que no esperabas. Uno, dentro de sí, lleva todas las edades por las que has pasado. Con 90 aun guardas al niño que fuiste. Lo malo es un señor mayor haciendo de joven. No hay que obsesionarse, cada edad tiene su encanto y su definición: La peor década es la de los 40 que es cuando acaba la juventud.