El Consejo de Transparencia confirma la ilegalidad del SAS con las listas de espera de pruebas diagnósticas

Los responsables de la Sanidad pública andaluza ocultan las listas de espera de pruebas diagnósticas desde 2019, porque se evidenciaría que están poniendo en juego la vida de muchas personas al demorar los diagnósticos médicos, incluidos los del cáncer, y esto implica a Moreno Bonilla, dado que lo está permitiendo sin escrúpulo alguno. Publicamos dos pruebas documentales que acreditan las mentiras del gobierno del PP, y que evidencia la corrupción de todos los consejeros que han pasado por la cartera de Sanidad, incluido Antonio Sanz