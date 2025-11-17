edición general
El Consejo de Seguridad de la ONU da luz verde al plan de paz de Trump en Gaza, que incluye el despliegue de tropas internacionales

El Consejo de Seguridad de la ONU da luz verde al plan de paz de Trump en Gaza, que incluye el despliegue de tropas internacionales

La medida incluye el establecimiento de una fuerza internacional de seguridad en el enclave palestino.

capitan__nemo
Ya veo de lo que han servido las tropas de la onu en Líbano.
ElenaCoures1
#3 Lo suficiente para que no hubiera una escalada, porque estaban en la frontera y bastante han hecho
Y las tropas no estaban solo para proteger a un bando
aPedirAlMetro
Ahora, en serio, ahora es cuando se mandan tropas ?
Mientras se masacraban por centenares civiles, mayoritariamente niños todos los dias, no ?
Ahora ?

Ademas, cual es el fin verdadero detras de todo esto ? Porque esto huele muy mal..
"el texto autoriza a que los Estados miembros puedan participar en la Junta de Paz, la cual constituiría un organismo de autoridad transitorio que supervisaría la reconstrucción de la Franja."
aPedirAlMetro
#1 Por no hablar de esto otro
"También autoriza la fuerza internacional de estabilización, que garantizaría un proceso de desmilitarización de Gaza, incluyendo el desarme y la destrucción de la infraestructura militar"

Y al estado genocida, no se le exije el desarme ?
No se va a desturir su infraestructura militar ?

Esto ya es de puta traca...
"finalmente podrían darse las condiciones para una vía creíble hacia la autodeterminación y la creación de un Estado palestino"
Un estado sin infraestructura militar... ya
perica_we
debería pagar el despliegue israel. porque además se le hace el trabajo de desarmar
