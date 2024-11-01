El Consejo de Seguridad Nuclear reactiva el estudio de la prórroga de Almaraz tras recibir la documentación de las eléctricas

Centrales Nucleares Almaraz-Trillo (CNAT) ya ha remitido al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) este martes, 17 de febrero de 2026, la documentación que permitirá a este organismo regulador determinar si se dan las condiciones para que la central continúe operando con seguridad hasta junio de 2030. Una vez evaluada esta información, el CSN trasladará su dictamen al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITERD), que tendrá la última palabra para autorizar esta extensión.
| etiquetas: csn , almaraz , cnat , miterd