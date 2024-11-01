El Consejo de Seguridad aprueba establecer una nueva misión en Haití

El texto, presentado por Estados Unidos y Panamá, redactores del informe sobre Haití, obtuvo 12 votos a favor y tres abstenciones (China, Rusia y Pakistán) y autoriza a los Estados miembros de la ONU a llevarlo a cabo en estrecha cooperación y coordinación con el Gobierno de Haití por un período inicial de 12 meses. Entre otras condiciones, el órgano decidió que la Fuerza tendría un límite máximo autorizado de 5550 efectivos, compuesto por 5500 miembros uniformados, entre militares y policías, y 50 civiles.