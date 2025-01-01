El consejo del chef Karlos Arguiñano al primer ministro de Israel: "Netanyahu, cocina un poquito que te va a cambiar el carácter"

·
Todos conocemos al cocinero Karlos Arguiñano y su particular estilo, siempre socarrón y campechano.
|
etiquetas
:
karlos arguiñano
,
netanyahu
,
cocinero
,
chef
,
israel
#1
carakola
Un tío que debe de moverse entre el canibalismo y la coprofagia, no sé yo...
0
K
19
#3
Albarkas
Eso. A ver si cocina y le revienta en los morros una olla express.
0
K
11
#4
XtrMnIO
Ya cocina, con carne de niños, plato tipico de Israel.
0
K
11
#2
brandao
*
Que risa la verdad. Debe tener días. Los de Bilbao ya le han sacado partido y ha dado tiempo a que se lo censuren
aunque los de esa kompartz... kompartx... kompatss... (barkatu) comparsa si no les censuran algo de la decoración no es lo mismo
www.elsaltodiario.com/bilbao/arguinano-censura-hontzak-vamos-parar-un-
"la anarquista Hontzak Konpartsa ha decidido usar en una pared de su txosna.
Pues bien, la histórica konpartsa ha sido amenazada por Bainet Taldea, depositaria de los derechos de imagen de Karlos Arguiñano, con acciones legales por el uso del dibujo del chef vasco con el entrecomillado contra el primer ministro israelí ..."
kompartsa, coñ*
0
K
8
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
