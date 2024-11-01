edición general
El Consejo de Europa, "alarmado" por la salida de Letonia del Convenio de Estambul contra la violencia machista: "Envía un mensaje peligroso"

La decisión del Parlamento de Letonia fue la de abandonar el Convenio de Estambul. tratado clave contra la violencia machista. El presidente de la Asamblea Parlamentaria, Theodoros Rousopoulos, calificó la medida como un retroceso alarmante para los derechos de las mujeres y los derechos humanos en Europa. Criticó la falta de diálogo democrático y el uso de desinformación, además de cuestionar el plan alternativo propuesto por Letonia. Instó al país a reconsiderar su postura y seguir defendiendo la dignidad, igualdad y justicia.

CosaCosa
A ver , rstamos aumentando el gasto en defensa, dejando de invertir en otros sitios, para proteger a ests gente.
HeilHynkel
Si hacen desfiles de homenaje a los nazis, no van a ir de feministas ahora.
CosaCosa
#4 es que muchas veces caemos en la trampa de la diversidad, que implica que haya gente que no piense como nosotros
Yonny
#6
Qué gracioso eres...
La discriminación no es pensar diferente, es violencia.
Alakrán_
La democracia es dura, tomen nota.
El_Tio_Istvan
Las "democracias" Bálticas y sus cosas nazis... xD :troll:
UsuarioDuro
¿Quiénes son estos?
