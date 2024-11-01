El Consejo de Europa, "alarmado" por la salida de Letonia del Convenio de Estambul contra la violencia machista: "Envía un mensaje peligroso"

La decisión del Parlamento de Letonia fue la de abandonar el Convenio de Estambul. tratado clave contra la violencia machista. El presidente de la Asamblea Parlamentaria, Theodoros Rousopoulos, calificó la medida como un retroceso alarmante para los derechos de las mujeres y los derechos humanos en Europa. Criticó la falta de diálogo democrático y el uso de desinformación, además de cuestionar el plan alternativo propuesto por Letonia. Instó al país a reconsiderar su postura y seguir defendiendo la dignidad, igualdad y justicia.