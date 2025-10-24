La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid acusa al Ministerio de usar la Sanidad para “hacer oposición” a Ayuso

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha defendido este viernes la decisión de los consejeros autonómicos del Partido Popular y del País Vasco de abandonar la reunión extraordinaria del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), celebrada en Zaragoza. Según ha denunciado, el Ministerio de Sanidad, dirigido por Mónica García, "utiliza la institución con fines partidistas, para hacer política sectaria y oposición, sobre todo al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso".