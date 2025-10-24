La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid acusa al Ministerio de usar la Sanidad para “hacer oposición” a Ayuso

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha defendido este viernes la decisión de los consejeros autonómicos del Partido Popular y del País Vasco de abandonar la reunión extraordinaria del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), celebrada en Zaragoza. Según ha denunciado, el Ministerio de Sanidad, dirigido por Mónica García, "utiliza la institución con fines partidistas, para hacer política sectaria y oposición, sobre todo al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso".
A otro perro con ese collar.
Desgraciada.
Cuando den el comité de expertos del COVID que llevan 5 años de retraso
¿No decian eso de la ley mordaza?
El pp causando mas muertos innecesarios perjudicando la vida de la gente cuando mas necesita los recursos publicos y diciendo que la culpa y los motivos para solucionarlo son el problema.
Teniendo en cuenta que son las únicas controladas por Sanidad y por MeMa supongo que aquello será como Singapur
Todo un ministerio lleno de funcis dedicado a dos pequeñas ciudades
Pero no gobierna el PNV con el PSOE?
A lo mejor hasta las no peperas están hasta los cojones de tener 22 ministerios que ante cualquier problema dicen no tener competencias
Y se dedican porque no tienen ni presupuestos ni otra cosa que hacer a hacer oposición a la oposición