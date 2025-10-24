edición general
La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid acusa al Ministerio de usar la Sanidad para “hacer oposición” a Ayuso

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha defendido este viernes la decisión de los consejeros autonómicos del Partido Popular y del País Vasco de abandonar la reunión extraordinaria del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), celebrada en Zaragoza. Según ha denunciado, el Ministerio de Sanidad, dirigido por Mónica García, "utiliza la institución con fines partidistas, para hacer política sectaria y oposición, sobre todo al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso".

jewel_throne #6 jewel_throne
¿Que el gobierno y los ciudadanos queramos saber que hostias ha hecho o no hecho tu partido en las comunidades que gobierna es hacer política?.

A otro perro con ese collar.

Desgraciada.
#8 Somozano *
#6 Para que luego acaben al día siguiente en la SER o El País y hacer politica
Cuando den el comité de expertos del COVID que llevan 5 años de retraso
pepel #1 pepel
Lo dice Ayuso2.
angelitoMagno #10 angelitoMagno
Gente que lleva haciendo uso partidista de CUALQUIER COSA para hacer oposición, quejándose de que otros partidos hacen "oposición"
cenutrios_unidos #4 cenutrios_unidos
Si no tienen nada que ocultar...¿Cual es el problema?

¿No decian eso de la ley mordaza?
JackNorte #11 JackNorte *
Se piden los cribados de todo el pais pero es para atacar a Ayuso, despues de que se haya comprobado errores problemas o negligencias. en una comunidad la mas poblada, seguramente.
El pp causando mas muertos innecesarios perjudicando la vida de la gente cuando mas necesita los recursos publicos y diciendo que la culpa y los motivos para solucionarlo son el problema.
#3 sliana
piscinazo
#5 Somozano
Por cierto que tal es la sanidad en Ceuta y Melilla?
Teniendo en cuenta que son las únicas controladas por Sanidad y por MeMa supongo que aquello será como Singapur
Todo un ministerio lleno de funcis dedicado a dos pequeñas ciudades
#2 Somozano
El país vasco también?
Pero no gobierna el PNV con el PSOE?

A lo mejor hasta las no peperas están hasta los cojones de tener 22 ministerios que ante cualquier problema dicen no tener competencias
Y se dedican porque no tienen ni presupuestos ni otra cosa que hacer a hacer oposición a la oposición
#7 luckyy
#2 aprende cómo mínimo la reglamentación de las comunidades y luego opina
#9 Somozano *
#7 Cuando hasta el PNV se levanta te indican hasta los cojones que están de algunas actitudes
