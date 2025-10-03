edición general
12 meneos
10 clics
La consejera andaluza no dimite por los fallos detectados en el cribado de cáncer de mama: "Sería lo fácil y una falta de responsabilidad"

La consejera andaluza no dimite por los fallos detectados en el cribado de cáncer de mama: "Sería lo fácil y una falta de responsabilidad"

La consejera andaluza de Salud y Consumo, Rocío Hernández, ha descartado este viernes dimitir tras los fallos detectados en los cribados del cáncer de mama en la comunidad y ha asegurado que eso sería "lo fácil", ya que la responsabilidad de su departamento es informar a las afectadas y mejorar ese programa de detección precoz. "Aunque alguien lo pida y lo han pedido mucho, sería una falta de responsabilidad por mi parte y sería lo fácil", ha insistido, en declaraciones a los periodistas en Granada.

| etiquetas: consejera andaluza , no dimite , por fallos del cribado del cancer de mama
11 1 1 K 96 politica
16 comentarios
11 1 1 K 96 politica
Comentarios destacados:    
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
No dimite por que si lo hace se le acaba el chollo, es normal en el PP no dimitir aunque por su culpa haya muertes por medio.
9 K 113
OCLuis #7 OCLuis
No dimite por los fallos cometidos, pero al mismo están pidiendo dimisiones al gobierno por las pulseras anti maltrato.

Desde luego, quienes les votan les entenderán, porque lo que es el resto de la gente...
3 K 43
#9 Ominous *
#7 No sé si ella en concreto ha pedido la dimisión y tienes razón, pero se le puede dar la vuelta a eso perfectamente. ¿La de las pulseras ha dimitido? Porqué veo muy poca izquierda siendo crítica con la Ministra.
1 K -3
OCLuis #13 OCLuis *
#9 No entiendo la comparación que estás haciendo. ¿Me estás diciendo que no hay gente de la izquierda pidiendo la dimisión de la ministra pero sin embargo sí que hay gente de la derecha pidiendo la dimisión de la consejera? ¿Es eso lo que quieres decir?
1 K 27
#14 Ominous
#13 No, precisamente que solo se pide la dimisión del contrario.
1 K -3
Fartucu #5 Fartucu
Hombre, lo fácil es quedarse ahí como si no hubiera pasado nada, pero ok, Rocío, lo que usted diga.
3 K 34
mente_en_desarrollo #2 mente_en_desarrollo
"Aunque alguien lo pida y lo han pedido mucho, sería una otra falta de responsabilidad por mi parte y sería lo fácil"

Fixed.
1 K 28
afrofrog #11 afrofrog
#2 "Aunque alguien lo pida y lo han pedido mucho, sería una otra falta de asumir responsabilidad por mi parte y sería lo fácil fantasía"
2 K 25
Andreham #3 Andreham
Cómo vender que te quedas para seguir cobrando porque fuera de la política hace mucho frío y todavía no te han conseguido un retiro dorado :-D
2 K 22
hazardum #16 hazardum *
Si no es porque sea lo fácil o no, se tiene que dimitir porque has demostrado incompetencia, falta de responsbabilidad y maldad supina, ergo debes irte.

Los políticos se piensan que son reyes o que tienen derechos sobre los demás, y no, trabajan para el resto, y si no lo hacen bien deben dejar a otros que si puedan hacerlo bien.
1 K 21
angelitoMagno #12 angelitoMagno
La entiendo, si no dimite su compañero de partido Carlos Mazón, a ver porqué iba ella a hacerlo ella.
0 K 17
pitercio #15 pitercio *
Si pasas de las tetas y no revisas porque no sabes o no puedes, vale, eres una dejada inútil que no haces gran cosa. Pero si revisas y, pudiendo tener algo grave, dejas a la peña tranquila pensando que todo bien, en realidad estás matando a sabiendas...
¿Te digo qué sería lo fácil para hacer contigo?
1 K 16
manuelpepito #6 manuelpepito
Es una inútil, o una sinvergüenza que es peor, y se va a quedar para seguir demostrando que es una inútil o una sinvergüenza
0 K 11
ayatolah #8 ayatolah
Dice que dimitir sería lo fácil.
Pues ya sabe, señora, hay que ir a lo fácil.
0 K 10
Gadfly #4 Gadfly
Poquita vergüenza tirando a ninguna
0 K 7
luspagnolu #10 luspagnolu
#4 Toda la razón. Hay personas que no pierden la oportunidad de demostrar que son unas miserables.
0 K 20

menéame