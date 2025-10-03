La consejera andaluza no dimite por los fallos detectados en el cribado de cáncer de mama: "Sería lo fácil y una falta de responsabilidad"

La consejera andaluza de Salud y Consumo, Rocío Hernández, ha descartado este viernes dimitir tras los fallos detectados en los cribados del cáncer de mama en la comunidad y ha asegurado que eso sería "lo fácil", ya que la responsabilidad de su departamento es informar a las afectadas y mejorar ese programa de detección precoz. "Aunque alguien lo pida y lo han pedido mucho, sería una falta de responsabilidad por mi parte y sería lo fácil", ha insistido, en declaraciones a los periodistas en Granada.