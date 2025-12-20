edición general
2 meneos
21 clics
Conociendo "Caza al convoy", de Rafael Torres Sánchez

Conociendo "Caza al convoy", de Rafael Torres Sánchez

"Caza al convoy" es la nueva obra del catedrático Rafael Torres Sánchez publicada por Desperta Ferro ediciones

| etiquetas: rafael torres sánchez , desperta ferro , libros , historia
2 0 0 K 14 cultura
sin comentarios
2 0 0 K 14 cultura

menéame