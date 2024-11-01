edición general
4 meneos
111 clics

Conoce México con Zorman el Viajero  

Conoce México con Zorman el Viajero y el pato Rodofo. Conoce México en 2 minutos sin caer en ningún topicazo... ... ?

| etiquetas: méxico , zorman
3 1 2 K 21 ocio
2 comentarios
3 1 2 K 21 ocio
Pertinax #1 Pertinax
Diría que Zorman antes molaba, pero mentiría.
0 K 12
#2 GatoBermejo
"Si les das un par de espejos entonces es legítimo" xD
0 K 10

menéame