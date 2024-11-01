Conmoción tras el ataque de Southport: seis alumnos de primaria escoceses son derivados a expertos en antiterrorismo (Eng)

Los alumnos fueron derivados a un programa especializado tras surgir inquietudes sobre una posible amenaza que podrían representar los jóvenes. De los casos escoceses remitidos durante el periodo 2024/25, la mayoría se consideraron de ideología de extrema derecha, y la mayoría se concentraron en el oeste de Escocia. El extremismo islamista fue más común en el norte, mientras que otras formas menos comunes de extremismo identificadas incluyeron el extremismo incel y el terrorismo relacionado con Irlanda del Norte.