edición general
5 meneos
4 clics
El Congreso rechazará la petición de Ábalos para recuperar sus derechos como diputado

El Congreso rechazará la petición de Ábalos para recuperar sus derechos como diputado

La Cámara Baja considera que la decisión de suspenderlo no fue “precipitada” como argumenta el exministro socialista sino ajustada al reglamento

| etiquetas: abalos , congreso , diputado , derechos
4 1 0 K 41 actualidad
1 comentarios
4 1 0 K 41 actualidad
ContracomunistaCaudillo #1 ContracomunistaCaudillo
Tiene la cara dura como hormigón armado. Que siga lapidando la imagen del partido socialista.
0 K 6

menéame