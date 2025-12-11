El Congreso estudia una proposición de ley para unificar a todos los funcionarios de categoría A en un único grupo

El Congreso de los Diputados ha aprobado esta semana la toma en consideración de una proposición de ley a iniciativa del Parlamento de Cantabria para modificar el Estatuto Básico del Empleado Público. El objetivo es actualizar la clasificación profesional del personal funcionario de carrera y unificar en un único grupo a todos los cuerpos y escalas de funcionarios que acceden con un título universitario de grado, eliminando así la actual división entre los subgrupos A1 y A2.