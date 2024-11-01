edición general
9 meneos
9 clics
El Congreso desbloquea la ley para que no prescriban las violencias sexuales en menores que piden las víctimas de pederastia

El Congreso desbloquea la ley para que no prescriban las violencias sexuales en menores que piden las víctimas de pederastia

Después de casi un año estancada, el Congreso ha dado hoy un primer paso para desbloquear la ley que busca que las violencias sexuales en la infancia no prescriban, tal y como defienden las asociaciones de víctimas de la pederastia. Justo hace una semana que varias organizaciones se manifestaron frente a la Cámara Baja para protestar contra la falta de avances en esa norma.

| etiquetas: congreso , desbloquea , ley , prescriban , violencias
7 2 0 K 100 politica
6 comentarios
7 2 0 K 100 politica
#1 Pivorexico *
El único partido que votó en contra ..... VOX menuda sorpresa;

Eso de follar niños , no debe estar tan mal visto como abortar .
6 K 92
jewel_throne #5 jewel_throne
#1 ven mal el aborto porque gracias a él disminuye el número de monaguillos......
1 K 31
#6 pirat *
#1 Cosas de impotentes robaniños
0 K 8
Torrezzno #2 Torrezzno
El titular esta roto, falta una coma o algo
1 K 31
silvano.jorge #4 silvano.jorge
#2 El Congreso desbloquea la ley que piden las víctimas de pederastia para que no prescriban las violencias sexuales en menores
0 K 14
Arzak_ #3 Arzak_
Los de Hazte oir y abogados cristianos muy calladitos
0 K 11

menéame