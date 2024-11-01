El Congreso desbloquea la ley para que no prescriban las violencias sexuales en menores que piden las víctimas de pederastia

Después de casi un año estancada, el Congreso ha dado hoy un primer paso para desbloquear la ley que busca que las violencias sexuales en la infancia no prescriban, tal y como defienden las asociaciones de víctimas de la pederastia. Justo hace una semana que varias organizaciones se manifestaron frente a la Cámara Baja para protestar contra la falta de avances en esa norma.