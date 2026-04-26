El Congreso derogará el martes el decreto que prorroga los alquileres y limita las subidas de precio

El Congreso vota este martes el decreto ley impulsado por Sumar que permitiría a miles de inquilinos extender los contratos de alquiler que vencen entre el 21 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027 y limitaría al 2% las subidas de renta. El PSOE y otros partidos de izquierda respaldan la medida, pero PP, Vox y Junts, que suman mayoría, ya han anunciado su rechazo, por lo que todo apunta a que el decreto será tumbado. Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, será el encargado de defender el decreto ante el