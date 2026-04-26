El Congreso derogará el martes el decreto que prorroga los alquileres y limita las subidas de precio

El Congreso vota este martes el decreto ley impulsado por Sumar que permitiría a miles de inquilinos extender los contratos de alquiler que vencen entre el 21 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027 y limitaría al 2% las subidas de renta. El PSOE y otros partidos de izquierda respaldan la medida, pero PP, Vox y Junts, que suman mayoría, ya han anunciado su rechazo, por lo que todo apunta a que el decreto será tumbado. Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, será el encargado de defender el decreto ante el
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¿Cómo puedes estar tan desinformado? Si aquí se ha discutido cientos de veces. Y dando opiniones al tuntún sin aportar ningún dato...
El precio de la vivienda en estos momentos se define a partir de lo que están dispuestos a pagar los fondos de inversión y los "expats" de alto poder adquisitivo. Por lo tanto, a los que realmente afecta el problema, la clase trabajadora española, el hecho de construir más vivienda privada no les facilita el… » ver todo el comentario
Y mucho menos de la otra
Seguramente lo hagan a estas alturas para preparar las elecciones para 2027, ven que la situación esta mejor de lo que se tienen permitido vender, así que planean usarnos como munición para echar en cara lo mal que están los españoles por cosas de la que ellos son culpables pero culparan al gobierno.
Ahora habrá que ver como se portan los caseros, que intuyo que lo harán muy mal, y serán cómplices necesarios de este dolor.