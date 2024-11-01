Congreso de Argentina cita a Milei por criptomoneda $Libra

Una comisión de la Cámara de Diputados de Argentina resolvió citar al presidente, Javier Milei, para rendir cuentas por su promoción en febrero de un activo digital llamado $Libra, que causó pérdidas millonarias a miles de inversores. La comisión investigadora de la Cámara de Diputados sobre $Libra resolvió la citación después de que el jefe de Estado dejara sin respuesta dos oficios con preguntas sobre su implicación en la promoción de la criptomoneda el 14 de febrero.