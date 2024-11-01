edición general
El Congreso analizará una propuesta para eliminar la tauromaquia como patrimonio cultural

El Congreso analizará una propuesta para eliminar la tauromaquia como patrimonio cultural

El próximo martes, el Pleno del Congreso debatirá y votará sobre la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que busca excluir a la tauromaquia de la lista de patrimonio cultural de España. Esta propuesta, que ha reunido más de 700.000 firmas, es apoyada por varios de los socios parlamentarios del PSOE.

#2 rekus
Se me hace escaso todo lo que no sea:

-Meter a los toreros en la cárcel por asesinato cometido con ensañamiento y tortura.
-Meter a los picadores por colaborar en asesinato cometido con ensañamiento y tortura.
-Meter a patrocinadores (aquí si que no distinguiré público de privado) en la cárcel por dar soporte económico a un asesinato cometido con ensañamiento y tortura.
-Internar en un centro psiquiátrico a quién haya ido a los toros en los últimos 5 años por disfrutar de un espectáculo que implica la tortura y asesinato de un animal.
1 K 25
#5 BlackDog
#2 Se te va un poco la pinza no? mira que a mi no me gustan los toros pero tus medidas son un disparate
0 K 7
#7 Thornton
El PSOE no tiene huevos para sacar esto adelante.

Como tampoco los tiene para sacar la religión de las aulas.
0 K 20
#8 torrrquemada
#7 En ambos casos sólo conseguiría más votos para vox
0 K 7
#1 torrrquemada
Soy antitaurino. Que sea considerado cultura me repugna, pero creo que ahora que las aguas están tranquilas, mejor no hacer nada, y dejar morir la tauromaquia por su propia economía.

Si se propone, o símplemente se alienta una ley, lo único que va a conseguir es revivir a los taurinos.
0 K 7
#3 soberao
#1 Es una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que necesita medio millón de firmas para que se tome en consideración, que mínimo que llegue a pleno. De todas formas a los taurinos tampoco beneficia que se meta la política por medio, pero a los políticos les viene muy bien y por eso van a aprovechar muy bien el tirón mediático que esto puede traer.
3 K 44
#4 BlackDog
#1 Yo vivo muy cerca de la plaza de toros de las Ventas y muchas veces me he encontrado con la salida de la gente de una corrida de toros, la media de edad son 55+

Yo por ejemplo en mi vida he ido a una corrida, es como dices tú, cuestión de tiempo que muera económicamente
0 K 7
#6 mariKarmo
#1 Cuanto antes se ilegalize por maltrato animal menos toros morirán.
0 K 15

