El Congreso analizará una propuesta para eliminar la tauromaquia como patrimonio cultural

El próximo martes, el Pleno del Congreso debatirá y votará sobre la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que busca excluir a la tauromaquia de la lista de patrimonio cultural de España. Esta propuesta, que ha reunido más de 700.000 firmas, es apoyada por varios de los socios parlamentarios del PSOE.
-Meter a los toreros en la cárcel por asesinato cometido con ensañamiento y tortura.
-Meter a los picadores por colaborar en asesinato cometido con ensañamiento y tortura.
-Meter a patrocinadores (aquí si que no distinguiré público de privado) en la cárcel por dar soporte económico a un asesinato cometido con ensañamiento y tortura.
-Internar en un centro psiquiátrico a quién haya ido a los toros en los últimos 5 años por disfrutar de un espectáculo que implica la tortura y asesinato de un animal.
Como tampoco los tiene para sacar la religión de las aulas.
Si se propone, o símplemente se alienta una ley, lo único que va a conseguir es revivir a los taurinos.
Yo por ejemplo en mi vida he ido a una corrida, es como dices tú, cuestión de tiempo que muera económicamente