El Congreso abordará la propuesta de Podemos para incluir educación sexual desde Infantil hasta Bachillerato y FP

El Pleno del Congreso tiene previsto debatir este martes una proposición no de ley registrada por Podemos que persigue incorporar la educación sexual en todas las fases del sistema educativo, abarcando desde Infantil hasta Bachillerato y la Formación Profesional (FP), según figura en el borrador del orden del día
Me sigue pareciendo increíble que un partido el cual se lleva mucho tiempo diciendo que está en decadencia y que no sirve para nada os moleste tanto a algunos.
Ale al boquete