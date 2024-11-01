edición general
El Congreso abordará la propuesta de Podemos para incluir educación sexual desde Infantil hasta Bachillerato y FP

El Pleno del Congreso tiene previsto debatir este martes una proposición no de ley registrada por Podemos que persigue incorporar la educación sexual en todas las fases del sistema educativo, abarcando desde Infantil hasta Bachillerato y la Formación Profesional (FP), según figura en el borrador del orden del día

