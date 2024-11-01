El congresista republicano que impulsó la ley Epstein utiliza los ataques de Trump para recaudar fondos contra el presidente

Thomas Massie aprovecha los ataques personales del presidente Donald Trump para pedir donaciones y competir contra un candidato respaldado por la Casa Blanca de cara a las elecciones legislativas de noviembre de 2026. Un congresista republicano de Kentucky, a quien Donald Trump calificó esta Navidad de “despreciable” por ser coautor de una ley que exige al Gobierno de Estados Unidos hacer públicos todos los archivos sobre Jeffrey Epstein, afirma ahora que el presidente lo está atacando por mantenerse firme al compromiso que hizo el mandatario.
| etiquetas: thomas , massie , congresista , republicano , recauda , fondos , contra , trump