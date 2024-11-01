Un congresista republicano afirma que los musulmanes «no pertenecen a la sociedad estadounidense» (Eng)

Un congresista republicano afirma que los musulmanes «no pertenecen a la sociedad estadounidense», mientras su partido se limita a encogerse de hombros La abierta intolerancia del republicano Andy Ogles apenas suscitó rechazo entre sus compañeros de partido, y apenas causó revuelo entre los demócratas.
| etiquetas: musulmán , religión , andy ogles , republicano , maga , racismo , eeuu
Demos y repugs
Misma basura, diferente basurero.
Y los chiies estan a años luz de ser los follacabra que esos tienen miedo por las torres