Un congresista republicano afirma que los musulmanes «no pertenecen a la sociedad estadounidense» (Eng)

Un congresista republicano afirma que los musulmanes «no pertenecen a la sociedad estadounidense», mientras su partido se limita a encogerse de hombros La abierta intolerancia del republicano Andy Ogles apenas suscitó rechazo entre sus compañeros de partido, y apenas causó revuelo entre los demócratas.

| etiquetas: musulmán , religión , andy ogles , republicano , maga , racismo , eeuu
azathothruna #1 azathothruna
Lo ven?
Demos y repugs
Misma basura, diferente basurero.
Y los chiies estan a años luz de ser los follacabra que esos tienen miedo por las torres
themarquesito #2 themarquesito
Pensaba que habría sido cosa del tarado de Randy Fine, pero esta vez es cosa del anormal de Andy Ogles.
