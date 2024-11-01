edición general
Los conflictos que marcarán 2026

El año 2025 se ha cerrado con un panorama internacional marcado por la inestabilidad y los conflictos, una tendencia que continuará en 2026. No es ninguna novedad: guerras a gran escala como la de Ucrania, Oriente Próximo o Sudán han llevado al mundo al periodo de inestabilidad más importante desde la Segunda Guerra Mundial. Los datos de los últimos doce meses asientan esta tendencia: según ACLED, un centro de estudios estadounidense enfocado en el análisis de la violencia política, el 16% de la población mundial ha estado expuesta...

azathothruna #1 azathothruna
Yo solo espero que Turquia o Algun pais mas, aparte de Iran o Yemen hagan algo para ayudar a los palestinos.
No mas zionismo, a nivel global
Don_Pixote #2 Don_Pixote
#1 pues has ido a poner los dos mejores
Irán ahora mismo con protestas en la mayoría de las ciudades y Yemen en conflicto eterno
Amoniaco #3 Amoniaco
Sudan? En meneame ya nos dijeron que no hiciésemos caso a otros conflictos más allá de Palestina
