El Conflicto Proxy más mortífero del mundo del que los medios no te cuentan nada

Descubre la Guerra Secreta de Myanmar: Cómo las Potencias Mundiales Avivan un Conflicto Olvidado. Adéntrate en el corazón de uno de los conflictos más complejos y silenciados de nuestro tiempo. La guerra civil en Myanmar se ha transformado en un tablero de ajedrez geopolítico donde potencias como China, Estados Unidos, Rusia e India mueven sus fichas, alimentando una contienda con devastadoras consecuencias humanitarias y estratégicas a nivel global.