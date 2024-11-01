Conflicto entre EE. UU.-Israel e Irán: aspectos clave en el mercado de la aviación [ENG]

A continuación se ofrece una visión general de alto nivel sobre el posible impacto y los retos que plantea el conflicto entre Estados Unidos e Irán para las compañías aéreas, las empresas de arrendamiento y las entidades financieras. A raíz del conflicto entre Estados Unidos e Irán que se inició en febrero de 2026, Irán ha restringido considerablemente el tráfico marítimo comercial en el estrecho de Ormuz mediante ataques y amenazas militares contra buques, lo que ha interrumpido una parte importante del suministro mundial de petróleo.
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Impacto General
El conflicto entre EE.UU. e Irán que comenzó en febrero de 2026 ha generado restricciones severas en el Estrecho de Ormuz, bloqueando aproximadamente el 20% del suministro mundial de petróleo y causando disrupciones significativas en la industria de la aviación.
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