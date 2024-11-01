Conflicto EE.UU.-Irán: Inversionistas temen consecuencias que superen con creces el escenario de Venezuela

Los analistas del mercado se preparan para una volatilidad significativa después de que Estados Unidos confirmara el inicio de “operaciones militares a gran escala” en Irán Florian Weidinger, director de inversiones (CIO) de Santa Lucia Asset Management, afirma que este evento, sin duda, tendrá un impacto mucho mayor que los acontecimientos en Venezuela.
| etiquetas: irán , venezuela , inversiones
No dudo que esté fin de semana de una forma u otra la familia Trump y allegados ha cosechado duna buena cantidad de pasta.