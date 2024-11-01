edición general
Conflicto EE.UU.-Irán: Inversionistas temen consecuencias que superen con creces el escenario de Venezuela

Los analistas del mercado se preparan para una volatilidad significativa después de que Estados Unidos confirmara el inicio de “operaciones militares a gran escala” en Irán Florian Weidinger, director de inversiones (CIO) de Santa Lucia Asset Management, afirma que este evento, sin duda, tendrá un impacto mucho mayor que los acontecimientos en Venezuela.

nemeame #1 nemeame
Habría que tasar a las empresas de EEUU para compensar las perdidas que genera la demencia de su amado líder. Podemos llamarla "Stupid Trump Tax", para que se le recuerde en los libros de historia como tanto le gusta
sotillo #2 sotillo
#1 Pero esto ¿No da más oportunidades a la especulación y que unos cuantos se hagan más ricos?
ur_quan_master #3 ur_quan_master *
#2 sí pero esos que se hacen ricos son solamente los que tienen la información privilegiada de cuándo y dónde van a caer las bombas

No dudo que esté fin de semana de una forma u otra la familia Trump y allegados ha cosechado duna buena cantidad de pasta.
nemeame #4 nemeame
#2 Especulación? Si las multinacionales de EEUU están encantadas con Trump y le dan millones para construir salones de baile para que haga el gilipollas, si tanto les sobra el dinero que paguen por toda la inflación que están causando y que se compense a los ciudadanos afectados con esas tasas, por ejemplo reduciendo los impuestos con lo que se recaude
