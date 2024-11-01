edición general
Confirman la condena a un Guardia Civil por entorpecer una investigación que apuntaba a sus compañeros

El TSJA ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por este sargento, que ya fue condenado por la Audiencia Provincial de Córdoba

