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Confirman que el castro de las islas Cíes estuvo habitado desde la época castrexa hasta la Edad Media

Confirman que el castro de las islas Cíes estuvo habitado desde la época castrexa hasta la Edad Media

La ladera en la que se asienta el castro de Hortas, en las islas Cíes situada en la elevación que ocupa el faro principal, estuvo habitada desde la época castreña (anterior a la llegada del Imperio romano) hasta la Edad Media. Este es el principal resultado que el Grupo de Estudos en Arqueoloxía, Antigüidade e Territorio (GEAAT) de la Universidade de Vigo extrae de las excavaciones realizadas en la zona entre abril y mayo de este año. La campaña arrancó con el desbroce de la vegetación superficial y la realización de dos sondeos.

| etiquetas: el castro , islas cíes , época castrexa , edad media
6 2 0 K 75 cultura
1 comentarios
6 2 0 K 75 cultura
#1 Tensk
Menos mal que el castro estaba habitado en época castrexa, no estaba la vivienda tan mal como ahora.
1 K 30

menéame