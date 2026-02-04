Confirmado por el padre del arquitecto: Gaudí nació en Reus  

edición general
<Accesible modo lectura> Muchas son las publicaciones que han empezado a surgir y otras verán la luz a lo largo de este Año Gaudí 2026, cada vez con mayor contundencia a la hora de reafirmar el origen reusense del arquitecto. Diariamente, miles de personas contemplan la inscripción Antonius Gaudí Cornet. Reusensis , es decir, “de Reus”, en su tumba en la cripta de la basílica de la Sagrada Familia. Gaudí siempre afirmó en todas sus comunicaciones oficiales y oficiosas que era natural de Reus.

#1 coydanerko *
Non capisco io a qué viene esto. En Reus hay la ruta turística "Ruta Gaudí & Reus" donde se puede ver la "Escultura Gaudí nen" cerca de su casa natal.

¿Cual es el problema?
