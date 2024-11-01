·
Confirmado: entre el 14 y el 15 de marzo volverá el crudo invierno a España
Tras el repunte térmico de las próximas horas, este fin de semana una masa de aire polar dejará un ambiente invernal en muchas zonas de España.
españa
clima
tiempo
actualidad
#2
Gry
Pero ahora con el crudo más caro. Mi abuela acaba de llenar el depósito de gasoil para la calefacción y le ha costado 300€ más que la última vez.
2
K
43
#3
EISev
#2
40 céntimos de un día para otro en mi pueblo, sí
1
K
28
#5
Cehona
#2
Van a ser unos días, no hacia falta llenar el depósito.
Seguro que PP, Vox y Junts apoyan el nuevo escudo social, cuando lo presente el Gobierno en el Congreso
0
K
13
#6
asola33
#2
Tu abuela sabe elegir los peores dias.
0
K
11
#4
Shuquel
Teniendo en cuenta que estamos en invierno lo llevamos crudo
0
K
13
#1
Nouveau
Vamos a ver pingüinos muertos de frío?
0
K
10
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
