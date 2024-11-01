edición general
Confirmado: entre el 14 y el 15 de marzo volverá el crudo invierno a España

Tras el repunte térmico de las próximas horas, este fin de semana una masa de aire polar dejará un ambiente invernal en muchas zonas de España.

Gry #2 Gry
Pero ahora con el crudo más caro. Mi abuela acaba de llenar el depósito de gasoil para la calefacción y le ha costado 300€ más que la última vez.
#3 EISev
#2 40 céntimos de un día para otro en mi pueblo, sí
Cehona #5 Cehona
#2 Van a ser unos días, no hacia falta llenar el depósito.
Seguro que PP, Vox y Junts apoyan el nuevo escudo social, cuando lo presente el Gobierno en el Congreso
asola33 #6 asola33
#2 Tu abuela sabe elegir los peores dias.
Shuquel #4 Shuquel
Teniendo en cuenta que estamos en invierno lo llevamos crudo
#1 Nouveau
Vamos a ver pingüinos muertos de frío?
