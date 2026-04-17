Confiesa que intentó quemar la casa de su hijo mientras este estaba dentro con sus hijos de 1 y 3 años

Con más de dos horas de retraso se celebró la vista oral con el acuerdo de rebajar la petición inicial de 8 años de cárcel a la definitiva de un año y seis meses para esta madre como autora de un delito de incendio en grado de tentativa. Esta rebaja sustancial se debió a que había reparado el daño, es decir, había pagado los desperfectos que causó y además presentaba un informe clínico donde se le reconocía un trastorno por consumo de heroína, cocaína y alcohol por el cual está recibiendo tratamiento.