edición general
8 meneos
20 clics

Confiesa que intentó quemar la casa de su hijo mientras este estaba dentro con sus hijos de 1 y 3 años

Con más de dos horas de retraso se celebró la vista oral con el acuerdo de rebajar la petición inicial de 8 años de cárcel a la definitiva de un año y seis meses para esta madre como autora de un delito de incendio en grado de tentativa. Esta rebaja sustancial se debió a que había reparado el daño, es decir, había pagado los desperfectos que causó y además presentaba un informe clínico donde se le reconocía un trastorno por consumo de heroína, cocaína y alcohol por el cual está recibiendo tratamiento.

| etiquetas: sucesos , violencia doméstica
6 2 2 K 70 actualidad
2 comentarios
6 2 2 K 70 actualidad
Alakrán_ #1 Alakrán_
Esto tiene un nombre.

La Audiencia de Valencia reduce de 8 años a 18 meses de cárcel para la progenitora tras reconocer que acudió a la vivienda con rollos de papel y gasolina, con la que roció el rellano para causar el incendio
2 K 39
#2 Korsakov *
#1 Si: delito de incendio en grado de tentativa, lo dice en la entradilla.
1 K 16

menéame