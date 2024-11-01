edición general
Conferencia del Dr. Mazón sobre la responsabilidad profesional  

El Dr. Mazón debate sobre la responsabilidad profesional en el ámbito de la salud.

#1 sorecer *
Juro que he leído el "responsabilidad profesional" y Mazón en la misma frase y me he quedado helado... Podrá tener esa cara de hormigon armado?

Pero no. Es de alguien serio de verdad. meneada!

edito: Si entráis al minuto 23:12 hay una descripción de Imprudencia que viene al pelo..
#2 Chuache_cientifico
Menuda jodienda apellidarse Mazón y dedicarse a la responsabilidad profesional en estos tiempos xD.
