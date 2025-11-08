Conductor disparó contra agentes de la Patrulla Fronteriza durante operativo migratorio en Chicago; no se reportaron heridos

La agencia dijo que los agentes de la Patrulla Fronteriza realizaban “operaciones de control migratorio cerca de la Calle 26 y la Avenida Kedzie en Chicago, Illinois, cuando un hombre desconocido que conducía un Jeep negro disparó contra los agentes y huyó del lugar”. “Un número desconocido de agitadores también arrojó una lata de pintura y ladrillos a los vehículos de la Patrulla Fronteriza”, indica el comunicado.
Yo tengo más miedo de que Trump cumpla su promesa y que estas hayan sido las últimas elecciones.
En su día, el pintor frustrado de Austria no habría pasado de ser un Alvise o un friki si no fuese porque entonces el ciudadano corriente estaba hundido en la miseria, amargado, y propenso a buscar culpables. A veces pasa, por desgracia.
EEUU se va a comer una decadencia muy jodida.
Un solo tipo no hunde un país
Claro que no .. esto viene de Reagan y TACO puede ser el que le de la puntilla.
Ahora a ver lo que tarda Trump en darles vía libre para disparar indiscriminadamente.
A ver las legislativas del año que viene, porque como los demócratas consigan mayoría, el impeachment del trumposo estará servido. Y por supuesto el trumposo tiene pinta de que no sale del poder si no es con los pies por delante.