edición general
15 meneos
17 clics
Conductor disparó contra agentes de la Patrulla Fronteriza durante operativo migratorio en Chicago; no se reportaron heridos

Conductor disparó contra agentes de la Patrulla Fronteriza durante operativo migratorio en Chicago; no se reportaron heridos

La agencia dijo que los agentes de la Patrulla Fronteriza realizaban “operaciones de control migratorio cerca de la Calle 26 y la Avenida Kedzie en Chicago, Illinois, cuando un hombre desconocido que conducía un Jeep negro disparó contra los agentes y huyó del lugar”. “Un número desconocido de agitadores también arrojó una lata de pintura y ladrillos a los vehículos de la Patrulla Fronteriza”, indica el comunicado.

| etiquetas: ice , conductor , disparos , chicago
13 2 0 K 146 CamisaParda
5 comentarios
13 2 0 K 146 CamisaParda
HeilHynkel #3 HeilHynkel
#2

Yo tengo más miedo de que Trump cumpla su promesa y que estas hayan sido las últimas elecciones.
1 K 30
#4 Hynkel
#3 Un solo tipo no hunde un país. Otra cosa es si ese tipo aprovecha la podredumbre que ya tiene de antes el país.

En su día, el pintor frustrado de Austria no habría pasado de ser un Alvise o un friki si no fuese porque entonces el ciudadano corriente estaba hundido en la miseria, amargado, y propenso a buscar culpables. A veces pasa, por desgracia.

EEUU se va a comer una decadencia muy jodida.
0 K 7
HeilHynkel #5 HeilHynkel
#4

Un solo tipo no hunde un país

Claro que no .. esto viene de Reagan y TACO puede ser el que le de la puntilla.
0 K 18
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Tardaba en pasar.

Ahora a ver lo que tarda Trump en darles vía libre para disparar indiscriminadamente.
1 K 29
#2 Hynkel
#1 Y ahora que los leopardos comecaras ya están bien gordos, poco a poco van saliendo los que piensan que es una guerra, y que a la mierda las contemplaciones.

A ver las legislativas del año que viene, porque como los demócratas consigan mayoría, el impeachment del trumposo estará servido. Y por supuesto el trumposo tiene pinta de que no sale del poder si no es con los pies por delante.  media
1 K 19

menéame