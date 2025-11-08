Conductor disparó contra agentes de la Patrulla Fronteriza durante operativo migratorio en Chicago; no se reportaron heridos

La agencia dijo que los agentes de la Patrulla Fronteriza realizaban “operaciones de control migratorio cerca de la Calle 26 y la Avenida Kedzie en Chicago, Illinois, cuando un hombre desconocido que conducía un Jeep negro disparó contra los agentes y huyó del lugar”. “Un número desconocido de agitadores también arrojó una lata de pintura y ladrillos a los vehículos de la Patrulla Fronteriza”, indica el comunicado.