Conducir por Collado Villalba es un deporte de riesgo: las calles están tan mal que aquí el seguro te va a costar más que los que viven en La Moraleja

Es más probable sufrir un “golpe de chapa” en ese municipio por el estado de las carreteras, lo que hace subir el precio de los seguros. Que las carreteras y calles estén en pésimo estado, no solamente afecta directamente a la seguridad, sino también a la cartera de los españoles. El mayor desgaste que provoca en los vehículos implica más operaciones de mantenimiento, pero también afecta al cálculo de la prima de seguros porque sencillamente en los lugares con peores carreteras hay más probabilidades de que ocurra un incidente.