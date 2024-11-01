¿Conducir a los 17 años? DGT, expertos y víctimas lo avalan pero ponen el foco en el tutor

El Parlamento Europeo aprobó este martes nuevas normas viales, entre ellas la que permite a los jóvenes de 17 años ponerse al volante acompañados por un conductor con experiencia hasta que cumplan 18. Responsables de tráfico, expertos en seguridad vial, víctimas y autoescuelas avalan la medida pero ponen el foco en el tutor. Por primera vez, Europa establece un período de prueba de al menos dos años para los conductores noveles, que se enfrentarán a normas más estrictas y a sanciones más duras por conducir bajo los efectos del alcohol y no.....