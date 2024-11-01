¿Conducir a los 17 años? DGT, expertos y víctimas lo avalan pero ponen el foco en el tutor

El Parlamento Europeo aprobó este martes nuevas normas viales, entre ellas la que permite a los jóvenes de 17 años ponerse al volante acompañados por un conductor con experiencia hasta que cumplan 18. Responsables de tráfico, expertos en seguridad vial, víctimas y autoescuelas avalan la medida pero ponen el foco en el tutor. Por primera vez, Europa establece un período de prueba de al menos dos años para los conductores noveles, que se enfrentarán a normas más estrictas y a sanciones más duras por conducir bajo los efectos del alcohol y no.....
A los 25 ya entras en el seguro que tenga tu viejo por ejemplo, sin necesidad de ser segundo conductor ni leches.
Aun me acuerdo de mi primer seguro.., 18 años, carnet recién sacado y un fiat coupe de 200cv que me costo 3500€....
Lo primero es que ninguna empresa me aseguraba, buscando y buscando me aseguro una que se llamaba balumba o algo así.
Me cobraban 1800€ a terceros, como segundo conductor (mi padre de primero que tiene todos los carnets y todos los puntos).
#3 Pagas lo que sea para conducir ya . De hecho ya te digo, a mi 1800€ me cobraban de seguro y en su día los pagué. Estamos hablando del año 2005.