Conduciendo el coche eléctrico de Xiaomi: ¿estamos perdidos? [EN]

Conduciendo el coche eléctrico de Xiaomi: ¿estamos perdidos? [EN]  

Xiaomi (sí, esa Xiaomi) fabricó un coche ridículamente bueno por su precio. Marques Brownlee prueba el coche eléctrico de Xiaomi y explora sus características y rendimiento. El vídeo examina el diseño interior del coche, la integración tecnológica y la experiencia de conducción en varios modos. Descubre si este asequible vehículo eléctrico supone un reto para los fabricantes consolidados.

| etiquetas: xiaomi , su7 , max , marques brownlee , eeuu
sorrillo #1 sorrillo
En España no es asequible, ni siquiera está a la venta.
Bixio7 #3 Bixio7
#2 Solo por el nombre de Su-7 lo compraría {0x1f60d} {0x1f60d} (me encantan los Sukhoi). Pero si, está claro que los chinos nos han tomado la delantera en muchos sectores, incluyendo el coche eléctrico.
