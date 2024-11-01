Conduciendo el coche eléctrico de Xiaomi: ¿estamos perdidos? [EN]  

Xiaomi (sí, esa Xiaomi) fabricó un coche ridículamente bueno por su precio. Marques Brownlee prueba el coche eléctrico de Xiaomi y explora sus características y rendimiento. El vídeo examina el diseño interior del coche, la integración tecnológica y la experiencia de conducción en varios modos. Descubre si este asequible vehículo eléctrico supone un reto para los fabricantes consolidados.