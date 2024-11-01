edición general
Conducción autónoma de Tesla en Madrid (supervisada) Julio 2025

Prueba de conducción autónoma total, supervisada por imperativo legal, por las calles del centro de Madrid este verano

