Condenan a ocho años de cárcel a una administrativa que accedió sin permiso 1.329 veces al historial médico de su hija y tres de sus nietos menores de edad

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha confirmado la condena impuesta a una administrativa del Centro de Salud de Alsasua por acceder de forma reiterada y sin autorización a los historiales médicos de su hija y de tres de sus nietos menores de edad. La resolución ratifica íntegramente la sentencia dictada en enero por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra, que le impuso un total de ocho años de prisión y 16.800 euros de multa por cuatro delitos continuados de revelación de secretos.

Kantinero #1 Kantinero *
Hay que ser una inmensa mierda de medio de comunicación para meter con calzador la foto de petición de indulto al FGE en medio de esta noticia

B A S U R A INFOBAE
placeres #2 placeres
Curioso con atenuantes aceptadas de problemas mentales y aún así 8 añazos? En casos similares se han ido casi de rositas incluso alguno mantuvo la plaza.

El agravante por divulgación y menores es importante, pero no es inusual, me parece.
aupaatu #3 aupaatu *
Y sin matar a nadie imprudentemente durante la pandemia
