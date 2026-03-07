Condenado por tirar al perro Pistón desde un viaducto a 90 metros de altura en la AG-53

Las cámaras lo captaron. Noventa metros de caída libre hasta las aguas del río Barbantiño. Ese debía ser el final de Pistón, un perro de caza al que arrojaron desde el viaducto de la autovía AG-53, en Ourense, en la noche del 3 de abril de 2023. Sin embargo, el animal logró sobrevivir a un impacto brutal. Ahora, la Sección Penal Tribunal de Instancia de Ourense ha condenado a su verdugo, Nilo L. C., a 12 meses de prisión y tres años de inhabilitación por... Relacionada: www.meneame.net/story/juicio-arrojar-piston-desde-viaducto-vinao