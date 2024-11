Condenado a muerte! El ex presidente del Banco de China, Liu Lian, fue condenado al primer juicio por soborno y emisión ilegal de préstamos (chino

El 26 de noviembre de 2024, el Tribunal Popular Intermedio de la Ciudad de Jinan, Provincia de Shandong, condenó públicamente el caso del ex secretario del partido y presidente del Banco de China Co., Ltd., Liu Lianying, quien recibió sobornos y emitió préstamos ilegalmente. Liu Lian Batallas Condenado a muerte por soborno, suspendido por dos años, privado de derechos políticos de por vida y confiscado todos los bienes personales para su distribución ilegal préstamo El delito fue condenado a 10 años de prisión y multado con 150.000 RMB....