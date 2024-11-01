edición general
Condenado un médico de Inglaterra experto en salud sexual que grababa en secreto a sus pacientes hombres cuando los exploraba

El doctor Timothy Girling, médico especialista en salud sexual, ha sido condenado a seis años de prisión tras ser acusado de filmar y abusar en secreto de varios de sus pacientes masculinos. Ejercía en un centro médico de Bournemouth, Dorset (sur de Inglaterra), donde se aprovechaba de pacientes varones tocándolos y grabándolos durante exámenes íntimos. Girling cometía impunemente sus crímenes hasta que un paciente masculino se dio cuenta de que estaba siendo grabado por el iPhone del médico, que sobresalía de su bolsillo. La policía inició...

